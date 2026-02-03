El pollo no tiene precio fijo: ¿qué dicen los vendedores del mercado?

El precio del kilo de pollo continúa registrando variaciones en el mercado Mutualista de Santa Cruz, generando preocupación entre comerciantes y consumidores.

Durante un recorrido por el sector de carnes, se constató que el kilo de pollo meiraneño se comercializa actualmente en 15,50 bolivianos, un monto superior al registrado en días anteriores. Asimismo, el pollo de frial se vende a 14,50 bolivianos el kilo.

Comerciantes explicaron que el precio no es estable y puede variar de un día para otro entre 2 y hasta 4 bolivianos.

“Hay días que vendemos a 14, otros a 15 o 15,50. El precio no es estable, sube y baja constantemente”, señaló una vendedora del mercado, quien además indicó que esta situación genera malestar en los clientes.

Pese a la inestabilidad del precio, el abastecimiento del producto es normal y se cuenta con pollos de todos los tamaños. En cuanto a los cortes, la presa se vende en 20 bolivianos el kilo, la pechuga alcanza los 22 bolivianos, mientras que otros productos varían según el tamaño y la demanda.

