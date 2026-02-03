Santa Cruz: Atracan dos surtidores en la avenida Virgen de Cotoca en una sola noche

La inseguridad golpea nuevamente al municipio de Cotoca, en Santa Cruz. La noche del lunes, delincuentes armados atracaron dos surtidores ubicados sobre la avenida Virgen de Cotoca, en hechos casi consecutivos que generaron temor entre los trabajadores y vecinos de la zona.

Según la denuncia, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a las encargadas de los surtidores, las amenazaron con un arma de fuego y les arrebataron todo el dinero correspondiente a la recaudación del día.

En uno de los casos, los antisociales incluso realizaron disparos para amedrentar a las víctimas, quienes afortunadamente no resultaron heridas.

Una de las trabajadoras relató el momento de terror vivido:“Llegaron en una moto, uno se bajó y tiró un tiro al piso. Yo quise correr, pero me alcanzó y me dijo que le dé todo. Se llevaron más de dos mil bolivianos”, señaló.

Cámaras de vigilancia de uno de los surtidores captaron el momento exacto del atraco, donde se observa a los delincuentes llegar en motocicleta, amenazar a la trabajadora y huir rápidamente con rumbo desconocido.

De acuerdo con información preliminar, minutos antes de estos asaltos los delincuentes habrían robado una motocicleta a un mototaxista, misma que fue utilizada para cometer ambos hechos delictivos. Tras los atracos, los sujetos habrían escapado hacia la zona este, en dirección al municipio de Pailón.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya inició las investigaciones, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Las trabajadoras de los surtidores exigen mayor presencia policial, asegurando que hechos similares ya se han registrado en semanas anteriores.

Mira la programación en Red Uno Play