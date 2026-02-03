TEMAS DE HOY:
robo restaurante Biocidio Joven agredido

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

¿Lloverá hoy? Este es el pronóstico del clima en las principales ciudades de Bolivia

El Senamhi anticipa una jornada con cielo nuboso y tormentas eléctricas en varias regiones; se recomienda tomar previsiones.

Red Uno de Bolivia

03/02/2026 8:03

Pronóstico del clima en Bolivia. Foto: Referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 3 de febrero un clima mayormente estable, aunque con nubosidad y tormentas eléctricas en algunas regiones, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En La Paz, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 6°C y 24°C.

En El Alto, el comportamiento será parecido al de la capital paceña, con probabilidad de lluvias, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

Oruro amanecerá con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 2°C y 18°C.

Potosí, tendrá cielos nubosos durante todo del día y se registrará entre 5°C y 21°C.

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica cielo poco nuboso, con poca probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 13°C y 30°C.

Sucre tendrá una tormenta eléctrica, con probabilidad de lluvias y valores que irán de 14°C a 27°C.

En Tarija, se anticipa una tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 15°C y 26°C.

Norte y oriente

En Cobija, se prevé un cielo poco nuboso, con probabilidad de precipitaciones pluviales, con temperaturas entre 22°C y 33°C.

Trinidad presentará tormentas eléctricas y lluvias esporádicas, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C.

Por su parte, Santa Cruz se prevén tormentas eléctricas, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 30°C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD