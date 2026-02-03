¿Lloverá hoy? Este es el pronóstico del clima en las principales ciudades de Bolivia

Las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán este martes 3 de febrero un clima mayormente estable, aunque con nubosidad y tormentas eléctricas en algunas regiones, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Occidente

En La Paz, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 6°C y 24°C.

En El Alto, el comportamiento será parecido al de la capital paceña, con probabilidad de lluvias, con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

Oruro amanecerá con cielo poco nuboso, con temperaturas entre 2°C y 18°C.

Potosí, tendrá cielos nubosos durante todo del día y se registrará entre 5°C y 21°C.

Valles y sur

En Cochabamba, el pronóstico indica cielo poco nuboso, con poca probabilidad de lluvias, con temperaturas entre 13°C y 30°C.

Sucre tendrá una tormenta eléctrica, con probabilidad de lluvias y valores que irán de 14°C a 27°C.

En Tarija, se anticipa una tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 15°C y 26°C.

Norte y oriente

En Cobija, se prevé un cielo poco nuboso, con probabilidad de precipitaciones pluviales, con temperaturas entre 22°C y 33°C.

Trinidad presentará tormentas eléctricas y lluvias esporádicas, con una mínima de 23°C y una máxima de 32°C.

Por su parte, Santa Cruz se prevén tormentas eléctricas, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 30°C.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en distintos puntos del país.

