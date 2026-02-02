Lluvias activan alertas por crecida y posible desborde de ríos en cuatro departamentos

Las intensas lluvias y granizadas registradas durante el fin de semana en varias regiones del país activaron alertas hidrológicas en al menos cuatro departamentos. En La Paz, seis ríos ingresaron en alerta amarilla, mientras que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por riesgo de desborde en cuencas de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

"Hemos estado realizando el monitoreo de las principales amenazas, tenemos cuatro boletines de alerta vigentes. hay ascensos repentinos y progresivos del caudal de ríos y la posibilidad de desborde de ríos", informó Grover Monasterios, responsable del Sistema Integrado de Informacón del Ministerio de Defensa.

El Senamhi advirtió que entre el 1 y el 4 de febrero podrían registrarse ascensos repentinos y progresivos del nivel de varios ríos, con posibilidad de desbordes en las cuencas del Piraí, Ichilo, Chapare, Caine, Mizque, Rocha y Beni. La alerta naranja alcanza a zonas de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

Según el reporte oficial, en La Paz las regiones con riesgo incluyen, entre otras, Tipuani, Guanay, Mapiri, Apolo, Quime, Inquisivi, Chulumani, La Asunta, Coroico, Caranavi y Alto Beni.

En Cochabamba, se encuentran en observación municipios como Villa Tunari, Ivirgarzama, Chimoré, Puerto Villarroel, Mizque y Capinota. En Beni, la alerta comprende San Borja y la carretera Yucumo–Rurrenabaque, mientras que en Santa Cruz abarca zonas como Yapacaní, El Torno, Porongo, Warnes, Montero y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar zonas de riesgo ante la persistencia de las lluvias.

