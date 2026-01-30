No te quedes sin el bono PEPE: estas son las entidades financieras habilitadas en el eje troncal

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) inició su fase de pagos a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso de los beneficiarios mediante una red financiera ampliada y descentralizada.

El cobro puede realizarse presentando únicamente la Cédula de Identidad original y vigente, sin necesidad de trámites adicionales, según informó la Gestora Pública.

Los beneficiarios, que contempla un pago de Bs 150 mensuales, pueden realizar consultas mediante la página web oficial www.gestora.bo, la línea gratuita 800101070 y el WhatsApp 77199342, destinado exclusivamente a mensajería.

Santa Cruz: Cobertura total en barrios y distritos

En la capital cruceña, la estrategia busca evitar la saturación del centro de la ciudad mediante una red que incluye:

Bancos: Unión, Ganadero, Mercantil Santa Cruz y Económico.

Microfinanzas e IFD: BancoSol, Prodem, Ecofuturo, Fubode, Crecer y Diaconía.

Cooperativas y Fondos: La Merced, San Martín de Porres, Fondeco y Fortaleza FFP.

La Paz: Diversidad de puntos de atención

La Sede de Gobierno cuenta con una de las redes más variadas, abarcando diferentes sectores del sistema financiero:

Banca Nacional: Banco Unión, Ganadero, Mercantil Santa Cruz y Económico.

PyMEs y Desarrollo: BancoSol, Ecofuturo, Banco Comunidad, Prodem, Crecer IFD, Pro Mujer, Idepro y Cidre.

Cooperativas: La Sagrada Familia, San Martín de Porres, Usama R.L. y Solucredit.

Cochabamba: Fuerte presencia de cooperativas locales

En el Valle, la atención destaca por la inclusión de entidades de vivienda y una sólida red de cooperativas regionales:

Bancos y Vivienda: Banco Unión, Mercantil Santa Cruz, BancoSol y La Promotora EFV.

Cooperativas de Ahorro: San Pedro, Paulo VI, Quillacollo, Loyola, "COOPROLE" R.L. e Inca Huasi.

Otras Entidades: Prodem, Fubode, Diaconía, Fortaleza FFP y Cooperativa Hospicio.

Mira la programación en Red Uno Play