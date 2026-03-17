Simulan arribo de actas electorales al Centro de Cómputo rumbo a las subnacionales

Este martes, en predios de Fexpocruz, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz llevó a cabo un simulacro del arribo del material electoral proveniente de las mesas de sufragio, como parte de la preparación para las elecciones subnacionales.

El ejercicio consistió en recrear la llegada de las actas electorales hasta el Centro de Cómputo instalado en este recinto, donde se realizará el proceso de validación y escrutinio de los resultados oficiales.

Reunión de vocales con delegados. Foto Marianela Aguirre

Previo al simulacro, los vocales del TED instalaron la sala plena, en la que explicaron a los delegados de las organizaciones políticas participantes la metodología y el procedimiento que se aplicará durante la jornada electoral.

En este espacio se detalló el funcionamiento del Centro de Cómputo, así como las etapas de recepción, verificación y procesamiento de las actas electorales, con el objetivo de garantizar transparencia en el cómputo de votos.

Para las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo, 2.038.004 habitantes en el departamento de Santa Cruz están habilitados en el padrón electoral para elegir a 444 autoridades departamentales y municipales, entre ellas gobernadores, asambleístas, alcaldes, y concejales.

Para esta jornada electoral, se habilitarán 1.138 recintos electorales en todo el departamento, donde funcionarán 8.962 mesas de sufragio que serán atendidas por 53.772 jurados electorales, ciudadanos sorteados que tendrán la tarea de administrar las mesas de votación, verificar la identidad de los electores y realizar el conteo inicial de los votos.

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