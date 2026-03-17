Revelan que jueces devolvieron bienes incautados a Marset tras su fuga en 2023

Informes de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) revelaron que dos jueces cautelares emitieron fallos irregulares que permitieron la devolución de bienes millonarios vinculados a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, tras su fuga el 29 de julio de 2023.

Los bienes habían sido incautados durante operativos ejecutados luego de su fuga, cuando el denominado ‘Rey del Sur’ logró evadir a las autoridades tras presuntamente secuestro a dos policías de inteligencia. Entre los activos decomisados figuraban una quinta de más de tres hectáreas en Porongo, una mansión en la avenida Beni, más de 15 vehículos de alta gama, hangares y al menos siete avionetas en Warnes.

De acuerdo con la investigación, las resoluciones judiciales se emitieron a puerta cerrada, sin audiencias ni notificación al Ministerio Público, en contravención de los procedimientos legales. Una de las autoridades judiciales involucradas ya fue destituida por el Consejo de la Judicatura, mientras que el segundo juez enfrenta procesos disciplinarios.

Las revelaciones surgen tras la reciente captura de Marset en un operativo en Santa Cruz y su posterior traslado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, organización criminal y otros delitos de alcance internacional.

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