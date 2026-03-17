“Él está empezando a hablar”: Gobierno advierte sanciones por pérdida de bienes incautados a Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que no se permitirá la pérdida de bienes incautados en el marco de las investigaciones vinculadas al caso de Sebastián Marset, y advirtió que cualquier funcionario implicado será sancionado.

La autoridad se refirió a denuncias sobre una presunta sustracción de objetos dentro de inmuebles que fueron intervenidos por las fuerzas del orden. En ese contexto, confirmó que se inició una investigación para esclarecer estos hechos.

“No voy a permitir como ministro de Gobierno que esta investigación, que nos ha puesto en los ojos del mundo de una buena manera, se vea empañada porque se pierden bienes, recursos o joyas. Elemento de la Policía, civil o de la Fiscalía que sea encontrado en esto va a ser sancionado”, afirmó Oviedo.

El ministro también destacó que el trabajo investigativo no solo se centra en los bienes físicos, sino en el análisis de información clave. Explicó que se está avanzando en el estudio de material electrónico, así como en el relacionamiento de las personas involucradas.

En esa línea, subrayó que uno de los puntos más importantes es el seguimiento del flujo financiero, considerado esencial para desarticular estructuras criminales. “Para nosotros es muy importante entender cómo se movían los recursos”, indicó.

Finalmente, Oviedo reiteró que la prioridad del Gobierno es desmantelar estas redes y garantizar la transparencia en todo el proceso, evitando irregularidades que puedan afectar la credibilidad de la investigación.

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