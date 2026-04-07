TSE rechaza recurso de René Yahuasi e inicia trámite para quitar personería jurídica a NGP

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó que la Sala Plena decidió rechazar los recursos presentados por el excandidato René Yahuasi y, además, iniciar el trámite de cancelación de la personería jurídica del partido Nueva Generación Patriótica (NGP).

La determinación se da en medio de tensiones y anuncios de movilizaciones por parte de seguidores del excandidato.

Rechazan impugnación

Ávila explicó que los recursos de revisión extraordinaria fueron evaluados conforme a los requisitos legales y procedimentales, determinándose su rechazo por mayoría.

“La Sala Plena ha determinado rechazar estos recursos (…) el señor Yahuasi tiene la vía expedita para recurrir a otras instancias”, indicó.

Inician proceso contra el NGP

Como tercer punto, el TSE resolvió activar el proceso de cancelación de la personería jurídica del NGP, al considerar que incumplió la normativa electoral.

Según explicó Ávila, el partido no participó en dos procesos electorales, lo que configura una causal establecida en la ley.

“Si un partido político no participa en dos procesos electorales, se inicia el trámite de cancelación de su personería jurídica”, señaló.

Sin segunda vuelta en La Paz

El presidente del TSE también aclaró que, tras la declinatoria del NGP, no corresponde una segunda vuelta en el departamento de La Paz, por lo que se da paso a la proclamación del otro candidato.

“La ley es clara: si una organización política declina participar, se declara ganador al otro candidato”, explicó.

Defienden cumplimiento de la ley

Ávila sostuvo que todas las decisiones asumidas responden al cumplimiento estricto de la normativa vigente, pese a las críticas y presiones.

“Tenemos una sola obligación: cumplir y acatar la ley”, afirmó.

Proponen cambios normativos

Finalmente, el titular del TSE planteó la necesidad de modificar la ley del régimen electoral, señalando que existen vacíos y contradicciones que deben ser corregidos.

El proceso continuará en instancias judiciales, mientras el TSE se alista para defender sus decisiones en el marco legal.

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