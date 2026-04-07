Always Ready recibe a Liga de Quito, un duelo de altura en el arranque de la Libertadores

Always Ready de Bolivia recibirá el martes a Liga de Quito de Ecuador en el primer partido del grupo G de la Copa Libertadores, en un duelo que enfrenta a dos equipos de altitud, aunque en esta ocasión se jugará a 4.150 metros del estadio Municipal de El Alto, fortín del equipo boliviano.

El partido está programado para las 20:00 hora local (00:00 GMT del miércoles) y será dirigido por el juez colombiano Carlos Ortega Jaimes.

El equipo dirigido por el exseleccionador de Bolivia Julio César Baldivieso, vigente campeón boliviano y que regresa a la fase de grupos de la Libertadores tras cuatro años, llega en uno de sus mejores momentos, luego de haber culminado segundo en el torneo local de verano.

También cuenta con el impulso de su buen debut en el campeonato de la División Profesional de Bolivia, con un 4-0 el viernes ante Real Tomayapo de Tarija.

El conjunto millonario es una de las escuadras mejor reforzadas para afrontar el torneo continental, ya que sumó al defensa Richet Gómez, el extremo argentino Joel Amoroso, el ariete de esa misma nacionalidad Felipe Passadore y el también delantero paraguayo-boliviano Juan Godoy.

Además, incorporó al extremo izquierdo Fernando Nava y al lateral Máximo Mamani, formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, de Argentina.

La faena no será fácil para los bolivianos, puesto que Liga de Quito acostumbrada a jugar en su sede a 2.850 metros de altitud, es uno de los mejores equipos del continente.

Los albos fueron semifinalistas en la anterior edición de la Copa Libertadores y son favoritos para avanzar de fase.

El equipo comandado desde el banquillo por el entrenador brasileño Tiago Nunes no contará para el duelo contra los bolivianos con el defensa Ricardo Ade, quien sufre una molestia muscular en el bíceps femoral derecho.

Por contra, el mediocampista boliviano Gabriel Villamil, que viene de competir con la Verde en los partidos de la repesca para la Copa del Mundo 2026, es una de las principales del conjunto ecuatoriano.

Está previsto que el equipo ecuatoriano llegue a la ciudad oriental de Santa Cruz para recién viajar a El Alto el mismo día del partido, con el fin de contrarrestar los efectos de la altitud.

El grupo G de la Libertadores lo completan Lanús de Argentina y el debutante Mirassol de Brasil.

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