¡Alegría boliviana! ¿Qué dijo Hugo Dellien tras clasificar al Roland Garros?

La clasificación de Hugo Dellien al cuadro principal de Roland-Garros no solo desató festejos en Bolivia, sino también una enorme emoción en el propio deportista beniano, quien compartió un mensaje especial tras lograr el objetivo en París.

Luego de vencer al español Roberto Carballés Baena en un exigente compromiso disputado en tres sets, Dellien utilizó sus redes sociales para expresar la felicidad que atraviesa por este nuevo paso en su carrera.

“Qué cosas hermosas están pasando. Un main draw de Roland Garros diferente y único. Primera qualy de Grand Slam. Nos vemos en unos días y con dos bolivianos en el MD, jujujuju”, escribió el tenista nacional en sus plataformas digitales.

El trinitario no estará solo en el gran certamen francés, ya que Juan Carlos Prado también consiguió avanzar al cuadro principal tras superar con éxito la fase clasificatoria. De esta manera, Bolivia tendrá por primera vez a dos representantes en el main draw de un torneo de Grand Slam.

Dellien afrontará ahora un nuevo desafío en la élite del tenis mundial, con la ilusión de seguir dejando en alto el nombre del país sobre la arcilla parisina.

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