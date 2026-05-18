Hugo Dellien y Juan Carlos Prado ya conocen a los rivales que tendrán en la primera ronda de la qualy (clasificación) del Roland Garros de Francia. El beniano rivalizará con el francés Sean Cuenin y el cruceño rivalizará con el estadounidense Mackenzie McDonald.

La organización del segundo Grand Slam del año dio a conocer las llaves de clasificación tras el sorteo que se llevó adelante.

Ambos forman parte de la lista de 128 tenistas que deberán disputar tres rondas para intentar quedarse con las 16 plazas que darán acceso a la llave central.

El beniano

Dellien parte como favorito en el partido que tendrá contra Cuenin gracias a su mejor ranking (puesto 133 contra 373).

Será el primer enfrentamiento histórico el que tendrán ambos y jugarán el martes en una de las canchas del complejo deportivo Stade Roland Garros.

El nacido en Trinidad, quien afrontará este partido tras llegar hasta las semifinales del Open de Oeiras 4 en Portugal, tiene bastante experiencia en el torneo francés, pues lo jugará por novena vez de forma consecutiva.

No se pierde este torneo desde 2018 y su mejor desempeño se dio en 2019 y 2022, cuando llegó hasta la segunda ronda del cuadro principal.

El cruceño

Para Prado será su debut absoluto en este Grand Slam y será el segundo en el que participará en el año luego de estar presente en el Abierto de Australia.

Su rival será McDonald, quien a priori tiene la ventaja por su mejor ranking ATP (180 contra 129).

Jugarán este lunes en la cancha 2, donde será parte del tercer partido en esa pista (cerca de las 08.00 HB) y se dará su primer encuentro histórico por el circuito profesional.

Prado jugará esta competición luego de estar presente en el Challenger de Valencia, en España.

Un total de 16 sudamericanos serán parte de la qualy a disputarse en tierras francesas.

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