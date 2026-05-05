Hugo Dellien protagoniza una dura batalla en el Masters 1000 de Roma

Después de una impecable lucha de tres y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro principal del Masters 1000 de Roma, en Italia, al perder este martes en la segunda ronda de la qualy (clasificación) con el neerlandés Jesper de Jong: 4-6, 6-2 y 7-6(4).

La raqueta número uno del país en la actualidad afrontó un partidazo en la cancha 3 del complejo deportivo Foro Itálico.

Ambos tenistas no se guardaron nada a lo largo del encuentro, que fue bastante parejo, ya que el ganador se metía a la llave central.

En el primer set solo hubo un quiebre de servicio, que se dio en el quinto game y fue a favor del nacido en Trinidad para ponerse arriba en el marcador por 1-0.

Sin embargo, en la segunda cancha De Jong le hizo lo mismo a Dellien al romperle el saque en el cuarto juego para poner el resultado 1-1.

Todo pasó a definirse en el tercer y último set, que fue un sube y baja de emociones, ya que en los cuatro primeros games se rompieron el saque (dos cada uno) y quedaron 2-2.

A partir de ahí el partido se hizo muy parejo y esta vez hicieron respetar su servicio hasta que en el undécimo juego Dellien estuvo muy cerca de romperle el saque a De Jong, pero luego de unos 10 minutos el europeo salvó ese punto.

El partido siguió y llegaron 6-6 para pasar a disputar el tie break (muerte súbita), instancia en la que el europeo se mostró solvente en sus saques y devoluciones.

En los puntos finales Dellien pudo reaccionar, pero el partido terminó a favor de su rival.

Por llegar hasta la segunda ronda de la qualy, Dellien ganó 10 puntos para el ranking ATP.

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