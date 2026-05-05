El "crucero del terror": Investigan a matrimonio por brote de hantavirus en altamar

Lo que comenzó como una expedición de lujo hacia la Antártida se ha transformado en una pesadilla epidemiológica en mitad del Atlántico. Mientras el MV Hondius aguarda para evacuar a sus últimos enfermos frente a Cabo Verde, los investigadores han logrado reconstruir el árbol genealógico del brote. Todo apunta a que el virus no nació en el mar, sino en tierra firme, durante un viaje previo por el cono sur americano.

El rastro del "paciente cero"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en un matrimonio de ciudadanos neerlandeses de 70 y 69 años. Según los registros, la pareja recorrió diversas zonas de Argentina y la Patagonia antes de subir al crucero el pasado 1 de abril en el puerto de Ushuaia.

Los tiempos de incubación encajan perfectamente: el marido comenzó a mostrar fiebre y fatiga el 6 de abril, falleciendo a bordo apenas cinco días después. Su esposa desarrolló síntomas semanas más tarde, falleciendo tras desembarcar. Dado que el hantavirus puede tardar hasta seis semanas en manifestarse, la hipótesis principal es que ambos se infectaron al inhalar partículas de excrementos de roedores salvajes durante sus actividades de avistamiento de fauna en Argentina.

El enigma de la transmisión: ¿Por qué hay más casos?

La gran preocupación de las autoridades radica en cómo el virus saltó a otros cinco pasajeros y tripulantes. Maria Van Kerkhove, directora de la OMS, destacó un dato clave: "No hay ratas a bordo".

Sin roedores que actúen como fuente constante de infección, la ciencia apunta a una posibilidad mucho más inusual y alarmante: la transmisión de persona a persona. Este fenómeno solo se asocia a una variante específica: el "Virus de los Andes".

"Nuestra hipótesis de trabajo es que el virus se introdujo desde el exterior y luego hubo contagios entre contactos muy estrechos dentro de los camarotes", explicó Van Kerkhove.

Cronología de una tragedia silenciosa

1 de abril: El matrimonio embarca en Ushuaia tras viajar por Sudamérica.

11 de abril: Fallece el primer pasajero neerlandés a bordo.

24-26 de abril: La esposa desembarca en Santa Elena, vuela a Sudáfrica y fallece al llegar al hospital. Se confirma el primer positivo por PCR.

27 de abril: Un ciudadano británico es evacuado en estado crítico a Johannesburgo.

Hoy: Siete afectados en total (3 muertos, 1 crítico y 3 sospechosos en proceso de evacuación).

Un barco en cuarentena

Actualmente, los 147 ocupantes del buque viven bajo un régimen de confinamiento estricto en sus habitaciones. La naviera Oceanwide Expeditions asegura que no hay nuevos casos sintomáticos, pero la tensión es palpable. "Hay mucha incertidumbre", relatan los pasajeros a través de redes sociales.

Una vez que los equipos médicos de Cabo Verde completen la evacuación de los últimos enfermos hacia Países Bajos y Alemania, el "crucero del terror" iniciará una travesía final hacia Europa, donde se someterá a una desinfección total e investigación epidemiológica exhaustiva para garantizar que el Virus de los Andes no baje del barco.

Con datos de AFP, EFE y El País.

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