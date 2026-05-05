La demanda laboral en cuidados se duplicará en Latinoamérica hasta 2050, según la OIT

A nivel global, la demanda en ese sector pasará en un cuarto de siglo de 85 a 158 millones, con especiales aumentos en Asia: de 26 a 45 millones en Asia Oriental, y de 13 a 31 millones en el sur de ese continente.
05/05/2026 9:03
Escuchar esta nota
La demanda en Latinoamérica de trabajadores de cuidados, incluidos sanitarios, asistentes a domicilio o monitores infantiles, aumentará de los 7,5 millones de 2023 a 15,2 millones en 2050, destaca un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre necesidades de formación laboral.
A nivel global, la demanda en ese sector pasará en un cuarto de siglo de 85 a 158 millones, con especiales aumentos en Asia: de 26 a 45 millones en Asia Oriental, y de 13 a 31 millones en el sur de ese continente.
En menor medida crecerá la demanda en regiones con poblaciones ya envejecidas en la actualidad, como Europa Occidental (de 10 millones en 2023 a 13 millones en 2050) o Norteamérica (de 7,7 a casi 12 millones), mientras que en el África subsahariana se pasará de los 4 a los 10 millones.
De modo más amplio, el estudio de la OIT analiza cómo los cambios demográficos, la digitalización (con los retos que plantea la inteligencia artificial) y la transición ecológica influyen en la necesidad de formación, y concluye que serán necesarios sistemas de aprendizaje sólidos e inclusivos para responder a estos retos.
La organización advierte que en la actualidad sólo el 16 % de las personas entre 15 y 64 años entrevistadas para el estudio participó en formación estructurada en los 12 meses previos a la encuesta, aunque el porcentaje es mucho mayor, del 51 %, en trabajadores a tiempo completo con contrato permanente en empresas formales.
En América Latina la media de personas en formación es similar a la global, del 15,6 %, aunque la tasa es mucho mayor en los trabajadores a tiempo completo, del 61,3 %, lo que puede acentuar las desigualdades.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00