Rocas gigantes y deslizamientos bloquean el paso en la ruta a Samaipata

La inestabilidad del terreno en el sector denominado Las Negras, ubicado entre Bermejo y Samaipata en Santa Cruz, ha provocado una caída constante de rocas de gran magnitud que mantiene en vilo a los transportistas.

La subalcaldesa de La Angostura, Lidia Cazón Sánchez, informó sobre la gravedad de la situación actual: “Los derrumbes continúan; desde ayer se está derrumbando de a poco”.

Restricción total de circulación

El flujo vehicular se encuentra completamente interrumpido debido a que se aguardan novedades de las autoridades viales. “Desde las 13:00 no está pasando nada, están esperando hasta que les den la señalización de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para que puedan transitar, pero mientras tanto todavía no pueden pasar movilidades”, indicó la autoridad local.

La crisis en la zona se agrava ante el inminente inicio de un paro de transporte este martes, medida que restringirá por completo el paso de vehículos livianos y pesados de forma indefinida. Se estima que, entre el factor climático y la protesta social, el tránsito permanecerá bloqueado al menos hasta el miércoles, dejando a la región en un estado de aislamiento.

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