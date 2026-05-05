Mototaxis y taxis rechazan paro y anuncian trabajo normal en Santa Cruz

Los sectores de mototaxistas y taxistas se desmarcaron del paro convocado por parte del transporte y anunciaron que este martes trabajarán con normalidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ruben Cardozo, presidente de la Federación Departamental de Mototaxis, informó que las 30 federaciones que integran la Confederación Departamental decidieron mantenerse al margen de la medida, al considerar que existen intereses personales detrás de la convocatoria.

“Vamos a estar a disposición de la población y saldremos a trabajar de manera normal”, afirmó Cardozo, quien además señaló que durante la semana evaluarán la situación del abastecimiento de combustible antes de asumir futuras determinaciones.

Por su parte, Jaime Caraballo, representante de taxis y radiotaxis, confirmó que su sector tampoco acatará el paro y garantizó la atención del servicio público.

Caraballo cuestionó a los dirigentes que impulsan la protesta y pidió a la Policía Boliviana brindar garantías para el libre tránsito y la seguridad de los trabajadores del volante.

Ambos sectores coincidieron en que esperan una solución definitiva al problema del combustible en los próximos días y remarcaron que continuarán prestando servicio a la ciudadanía con normalidad.

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