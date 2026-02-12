Daños por gasolina: Mototaxis operan de forma irregular en el Norte Integrado

Aunque algunos mototaxis continúan circulando en el Norte Integrado, el servicio no se presta con total normalidad. Los propios conductores aseguran que enfrentan constantes fallas mecánicas que atribuyen a la calidad del combustible.

Mototaxistas señalaron que, si bien están cargando gasolina “de manera normal”, muchos se ven obligados a añadir aditivos al tanque para evitar daños mayores en los motores.

“Sigue molestando la moto”, comentó uno de ellos, quien explicó que tras realizar reparaciones, el problema reaparece a los pocos días.

Según relatan, las fallas afectan principalmente a las válvulas y otras piezas internas del motor. Incluso algunos colegas han tenido que ser remolcados en plena jornada laboral debido a desperfectos mecánicos.

“Uno la hace arreglar y a los dos días ya se vuelve a fregar”, manifestó otro conductor.

En Montero, la situación también es similar. El servicio continúa operando, pero de forma irregular, ya que varios motorizados permanecen en talleres mecánicos. Los trabajadores esperan la llegada de un nuevo lote de gasolina que, aseguran, podría mejorar el rendimiento de sus vehículos y reducir los daños que vienen registrando en las últimas semanas.

Mientras tanto, el sector continúa trabajando con incertidumbre, aguardando una solución que permita normalizar plenamente el servicio y evitar mayores perjuicios económicos.

