Streamer se arrodilla en plena calle y pide perdón tras insultar a vendedor en Lima

La transmisión en vivo de Nanatty, una popular streamer japonesa, tomó un giro inesperado en las calles de Lima, Perú, cuando insultó a un vendedor ambulante al confundirlo con un presunto estafador. La escena, vista por cientos de espectadores, se viralizó rápidamente y generó una fuerte reacción en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras la creadora de contenido recorría una avenida interactuando con su audiencia. En ese momento, un comerciante se le acercó para ofrecerle productos, una práctica habitual en la ciudad. Sin comprender la situación, Nanatty le exigió silencio en inglés y luego lo insultó en japonés, convencida de que intentaba engañarla.

El momento fue grabado y compartido en distintas plataformas, donde usuarios peruanos y extranjeros expresaron su indignación. Comentarios como “Respeta a la gente”, “Búscalo y pídele disculpas” o “Eso no se hace” inundaron X, Instagram y TikTok.

Presión en redes y disculpa pública

Ante la ola de críticas, la streamer publicó un comunicado en su cuenta oficial:

“Pido disculpas sinceras por mi actitud. Reconozco que fue inapropiada. Respeto al pueblo peruano y su cultura, y me comprometo a actuar con más respeto”.

Además, prometió volver al lugar para disculparse personalmente con el vendedor.

El pedido de perdón que conmovió a las redes

Días después, Nanatty cumplió su palabra. En una nueva transmisión, regresó al sitio del incidente, se acercó al comerciante y, visiblemente afectada, se arrodilló para pedirle perdón entre lágrimas.

“Estoy realmente arrepentida, lo siento mucho”, repitió.

El vendedor aceptó las disculpas, la tranquilizó y restó importancia a lo ocurrido. El gesto fue ampliamente aplaudido por los usuarios, quienes destacaron su humildad y disposición para reconocer el error.

Un llamado al respeto cultural

El episodio reabrió el debate sobre los retos que enfrentan los creadores de contenido cuando transmiten en países distintos al suyo. Las diferencias culturales, la presión del público y la exposición constante pueden generar malentendidos con gran impacto mediático.

Especialistas señalan que este caso refleja la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad social en el mundo digital.

¿Quién es Nanatty?

Nanatty es una streamer emergente de Japón con presencia principalmente en Kick.com. Se caracteriza por transmitir recorridos urbanos y experiencias cotidianas, con una programación constante y una comunidad en crecimiento.

En el último mes, acumuló más de 90 horas de transmisión en vivo, con una audiencia promedio cercana a los 200 espectadores y picos que superan los 1.000. En abril de 2025 alcanzó más de 11.000 espectadores simultáneos.

Tras el incidente en Lima, la creadora reiteró su compromiso de aprender de la experiencia y actuar con mayor sensibilidad cultural.

“Quiero ser mejor persona y respetar a todos”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play