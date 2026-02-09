TEMAS DE HOY:
De plato popular a Patrimonio de la Humanidad: ¿Por qué celebramos hoy el Día de la Pizza?

Descubre el origen de esta efeméride y las promociones especiales que marcan la jornada gastronómica nacional.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 18:55

Foto: Freepik.

Cada 9 de febrero, el calendario gastronómico rinde homenaje al Día Mundial de la Pizza, una fecha que reconoce su impacto cultural y evolución global. Esta celebración surge de un consenso internacional para destacar a la pizza como el plato más representativo de la cocina contemporánea.

La historia de este manjar se remonta a la ciudad de Nápoles, donde las clases populares crearon las primeras versiones con masa, tomate y queso. Un hito fundamental fue la creación de la pizza Margherita en 1889, cuyos ingredientes emularon los colores de la bandera italiana en honor a la reina Margarita de Saboya.

El auge de este plato se consolidó gracias a la migración italiana, que llevó sus recetas a América y Europa para adaptarlas a cada región. Este fenómeno permitió que la preparación dejara de ser un alimento local para convertirse en un emblema de integración y diversidad culinaria.

Foto: Freepik.

En 2017, la UNESCO declaró el arte de los pizzaioli napolitanos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, elevando su estatus más allá de la comida rápida. "La distinción reforzó la idea de que la pizza es una práctica cultural viva, asociada a reuniones familiares y celebraciones colectivas", señala el registro histórico del reconocimiento.

Actualmente, las pizzerías de todo el país aprovechan este día para lanzar promociones especiales y conmemorar la tradición junto a sus clientes. Los establecimientos locales buscan difundir la historia del plato, ofreciendo descuentos únicos que invitan a disfrutar tanto de recetas artesanales como de versiones industriales.

