“Etiqueten a Bad Bunny”: el pedido que nació en el Festival de Oruro

El Festival Nacional de Bandas 2026, realizado en la ciudad de Oruro, volvió a demostrar por qué es una de las expresiones culturales más importantes del país. Más de 5 mil músicos se reunieron en esta antesala del Carnaval para rendir homenaje al folclore nacional y celebrar la devoción a la Virgen del Socavón, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO.

Entre los desfiles, los tributos y las interpretaciones tradicionales, hubo un momento que robó suspiros, aplausos y millones de reproducciones en redes sociales: la presentación de Pendek’s Band.

De Oruro a las redes: el cover que conquistó al público

La banda sorprendió al público con una versión instrumental de “Baile Inolvidable”, uno de los éxitos más recientes de Bad Bunny. La interpretación contagió alegría, ritmo y emoción, logrando que cientos de asistentes grabaran el momento y lo compartieran en TikTok, Facebook e Instagram.

En cuestión de horas, los videos comenzaron a circular masivamente, generando comentarios positivos y destacando el talento boliviano.

“Etiqueten a Bad Bunny”: el pedido que se volvió viral

Tras la difusión del video, los seguidores de Pendek’s iniciaron una campaña espontánea en redes sociales: etiquetar a Bad Bunny para que pueda ver y escuchar la versión realizada en Oruro.

“Que el Conejo Malo vea el talento boliviano”, “Esto merece llegar hasta Bad Bunny” y “Orgullo nacional” son algunos de los mensajes que acompañan las publicaciones.

La meta es clara: que el artista puertorriqueño conozca el impacto que su música tuvo en uno de los eventos culturales más importantes del país.

Un festival cargado de historia y emoción

Este año, más de 30 bandas participaron en el Festival Nacional, que tuvo un significado especial al enmarcarse en la celebración del Bicentenario de Bolivia.

Además, se rindió homenaje póstumo a tres grandes referentes del folclore nacional:

Juan Apaza Chambi

Eloy Apaza Chambi

Luis Alberto Aguilar Calle

Sus composiciones siguen vivas en cada melodía interpretada durante el evento.

Talento boliviano que quiere cruzar fronteras

La participación de Pendek’s Band no solo mostró creatividad, sino también la capacidad de fusionar tradición con música global, demostrando que el talento boliviano puede conectar con el mundo.

Hoy, desde Oruro, sueñan con que su interpretación llegue hasta los oídos de Bad Bunny… y miles de usuarios ya se sumaron a ese sueño.

Mira la programación en Red Uno Play