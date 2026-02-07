¿Tu foto en versión caricatura? Este es el trend de ChatGPT que arrasa en redes y así puedes crearlo

La inteligencia artificial vuelve a marcar tendencia en el ecosistema digital. Durante los últimos días, un nuevo desafío viral ha comenzado a inundar Instagram, X y otras plataformas: la creación de caricaturas personalizadas generadas por ChatGPT a partir de conversaciones previas y fotografías de los usuarios.

Tras el auge de tendencias como las imágenes al estilo Studio Ghibli, las polaroids abrazando a artistas favoritos o las recreaciones de parejas cuando eran niñas y niños, ahora el fenómeno “Crea una caricatura de mí” se posiciona como una de las modas más compartidas del momento.

La propuesta es simple pero llamativa. A través de un prompt específico, las personas le piden al chatbot de OpenAI que genere una caricatura basada en todo lo que “sabe” sobre ellas: su apariencia física, su profesión, sus intereses, pasatiempos e incluso su forma de expresarse. En muchos casos, el resultado es una ilustración que sorprende por su parecido, la familiaridad del entorno y un estilo tierno y humorístico que recuerda a las caricaturas clásicas de Disney.

Celebridades e internautas han compartido masivamente estas imágenes, en las que aparecen representados en su espacio de trabajo, rodeados de elementos que identifican su oficio o hobbies, lo que refuerza el carácter personalizado de la experiencia.

¿Por qué se volvió viral el trend?

La popularidad de esta tendencia se explica por la combinación de personalización, creatividad y humor. Además, no requiere habilidades artísticas ni conocimientos técnicos avanzados: basta con escribir el prompt correcto y, opcionalmente, adjuntar una fotografía. El formato es ideal para redes sociales, ya que ofrece contenidos visuales únicos, fáciles de compartir y altamente identificables.

A esto se suma la curiosidad constante por las nuevas funciones de la inteligencia artificial generativa y la búsqueda de contenidos originales que destaquen en un entorno digital saturado.

Cómo generar tu propia caricatura con ChatGPT

Para sumarse al trend, los usuarios deben seguir algunos pasos sencillos:

Escribir el prompt:

“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”. Si no se ha compartido antes una imagen, se recomienda añadir: “y con esta foto mía”, adjuntando una fotografía reciente en la que el rostro se vea con claridad. Agregar detalles personales (especialmente para nuevos usuarios):

Es útil incluir información como profesión, intereses, colores favoritos o pasatiempos. Cuantos más datos se proporcionen, más preciso será el resultado. Esperar el resultado:

ChatGPT generará la imagen teniendo en cuenta el historial de interacciones, el estilo de escritura y la información brindada. Ajustar la caricatura:

El usuario puede solicitar cambios en el estilo, la expresión facial, los colores, el escenario o el tono (más serio o más divertido).

Una vez lista, la imagen puede descargarse y compartirse en redes sociales, convirtiéndose en parte de uno de los desafíos virales más comentados del fin de semana.

Con esta nueva tendencia, la inteligencia artificial no solo demuestra su capacidad técnica, sino también su potencial para crear experiencias lúdicas, creativas y profundamente personalizadas en la vida digital cotidiana.

Con información de El Universal y TN.

