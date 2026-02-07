Hombre muere electrocutado ante muchas personas mientras ajustaba un ventilador en un aeropuerto

Una grabación de seguridad captada en el Aeropuerto Internacional de Adén, en Yemen, ha generado conmoción tras viralizarse recientemente en diversas plataformas digitales. El material audiovisual muestra el momento exacto en que un trabajador pierde la vida tras recibir una potente descarga eléctrica al intentar manipular un ventilador.

La víctima fue identificada como Lotfi Ibrahim Al Shamakh, quien buscaba mejorar la ventilación para los pasajeros que realizaban su proceso de documentación. El metraje ha despertado una ola de críticas debido a la aparente indiferencia de un colega que presenció el accidente sin intervenir de inmediato.

Mientras el cuerpo de Al Shamakh se convulsionaba por el contacto eléctrico, su compañero se limitó a recoger sus pertenencias y alejarse de la escena.

El hecho se dio ante decenas de personas en un aeropuerto.

Finalmente, otro empleado logró liberar a la víctima de la corriente, provocando un estallido de chispas antes de que el hombre cayera fulminado al suelo. Pese a que la administración del aeropuerto inició una investigación interna en su momento, los resultados finales sobre las fallas técnicas nunca fueron plenamente difundidos.

Mira la programación en Red Uno Play