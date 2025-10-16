¡Héroe sin capa! Niño arriesga su vida para salvar a un gatito de morir ahogado en Veracruz

En medio del caos provocado por las fuertes lluvias que azotaron Veracruz, México, un valiente menor se convirtió en símbolo de esperanza y empatía al rescatar a un gatito que estaba a punto de ahogarse.

El emotivo momento ocurrió en Poza Rica, una de las zonas más afectadas por las inundaciones que dejaron viviendas bajo el agua y familias enteras incomunicadas. El video del rescate, compartido en la red social X (antes Twitter), muestra cómo el niño camina con cautela sobre una barda parcialmente sumergida tras escuchar los desesperados maullidos del animal.

A pesar del riesgo, el menor utilizó un trapeador como herramienta improvisada para acercarse al felino, que luchaba por mantenerse a flote. Con paciencia y equilibrio, logró que el gatito se aferrara al palo y, tras unos segundos de tensión, consiguió ponerlo a salvo sobre una superficie seca.

“¡Ay no, pobrecito!”, se escucha decir a una persona en el video, mientras otros testigos animaban al niño: “¡Agárrate bien!”. El rescate, que apenas dura 38 segundos, fue suficiente para conmover a miles de usuarios en redes sociales, quienes llenaron los comentarios con mensajes de admiración y cariño hacia el pequeño héroe.

Las autoridades locales confirmaron que las lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y afectaciones severas en distintas comunidades, lo que llevó a activar el Plan DN-III-E para auxiliar a las familias damnificadas.

Sin embargo, entre las imágenes de destrucción, el gesto de este menor destacó como un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la compasión y la valentía pueden marcar la diferencia.

“El niño también estaba afectado por la inundación, pero no dudó en ayudar”, comentaron vecinos del lugar. El clip continúa circulando en redes, acumulando miles de reproducciones y convirtiéndose en uno de los episodios más conmovedores surgidos de la tragedia en Veracruz.

