Un trágico y lamentable accidente sacudió a la comunidad de Weston-super-Mare, en Inglaterra, este domingo por la noche. Un joven de 18 años, identificado como Logan Smith, perdió la vida al ser atropellado por un vehículo en la autopista M5, justo después de bajarse de una ambulancia que lo trasladaba al hospital.

El incidente ocurrió poco después de las 23:00 horas, cerca de Weston-super-Mare, en el condado de Somerset. Smith, originario de Chesterfield y residente de la zona, estaba siendo asistido y transportado por personal médico a causa de un incidente previo, según informa TN.

Presenciado por el personal de emergencias

La tragedia se desencadenó cuando el joven se bajó de la ambulancia. Un vehículo que circulaba hacia el sur por la autopista a gran velocidad colisionó con él. El personal de los servicios de emergencia, incluidos los paramédicos que lo estaban atendiendo, presenciaron el segundo incidente e intentaron auxiliarlo de inmediato.

“Lamentablemente, poco después de esto, el joven estuvo involucrado en una colisión con un automóvil que conducía hacia el sur, y murió en la escena a pesar de los esfuerzos del personal de los servicios de emergencias”, informó un portavoz de la Policía a The Sun.

La Policía de Avon y Somerset reveló que un oficial de turno intentó llevar al joven "a un lugar seguro para reducir el riesgo para él y para otros miembros del público" justo antes de la colisión.

Investigación en curso

La subjefe de policía, Joanne Hall, expresó sus profundas condolencias: “Nuestros pensamientos están con la familia del joven en un momento tan devastador. Los apoyaremos de cualquier manera que podamos”.

La oficial añadió que el suceso ha tenido un "efecto significativo" en los oficiales y equipos de ambulancias involucrados. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon este doloroso hecho.

