Golpearon y quemaron con agua hirviendo a docentes en Argentina

Una situación de violencia extrema tuvo lugar en una escuela primaria de Buenos Aires, Argentina, luego de que dos alumnas se pelearan en las inmediaciones del colegio.

El conflicto inicial entre las estudiantes derivó en un ataque por parte de la familia de una de ellas contra los docentes y las instalaciones del establecimiento.

Según informaron testigos, la pelea entre las dos alumnas fue rápidamente intervenida por los docentes, quienes lograron separarlas. Sin embargo, la situación se agravó cuando familiares de una de las estudiantes se acercaron al colegio para pedir hablar con el director, pero no fueron recibidos.

Frente a la negativa de las autoridades escolares, los agresores ingresaron por el comedor del colegio mientras el personal auxiliar preparaba mate cocido para los alumnos.

Según relataron los presentes, los atacantes tomaron ollas con agua hirviendo y las arrojaron contra los docentes, provocando quemaduras y pánico entre los trabajadores y estudiantes.

El episodio no terminó allí: los agresores destrozaron el establecimiento, causando daños materiales significativos en distintas áreas de la escuela. Las autoridades policiales fueron alertadas y se presentaron en el lugar para controlar la situación y dar inicio a la investigación correspondiente.

