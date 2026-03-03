“Hay sabotaje”: diputado respalda presencia militar en 16 instalaciones de YPFB

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, expresó este martes su respaldo a la custodia militar en plantas y centros de almacenamiento de YPFB, en medio de denuncias de presunto sabotaje que habrían afectado la calidad y distribución de combustibles.

“El nivel más alto de defensa que tiene la patria son sus Fuerzas Armadas, que van a custodiar cuándo llega el combustible, cuándo sale y cuándo se entrega”, sostuvo el legislador.

Rada señaló que la presencia militar se implementó en al menos 16 instalaciones estratégicas, con el objetivo de proteger la cadena de importación, almacenaje, mezcla y distribución de carburantes.

“Hay un sabotaje, ya se tienen avanzadas las investigaciones, pero no se puede presentar responsables sin identificarlos plenamente”, afirmó.

Investigación y medidas

El diputado indicó que integra una comisión legislativa que investiga toda la cadena de suministro, desde el ingreso del combustible al país hasta su comercialización final.

Respecto a la afectación a transportistas y particulares, señaló que se activó un sistema digital para el registro de denuncias y que se gestionan mecanismos de seguro para cubrir perjuicios.

“Hemos reconocido que había un error, un sabotaje, lo estamos reparando y estamos identificando a los culpables”, remarcó.

Rada insistió en que la intervención militar tiene carácter preventivo mientras se desarrollan auditorías administrativas y procesos penales para determinar responsabilidades.

