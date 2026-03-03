TEMAS DE HOY:
Comunidad

Estalla garrafa en local de comida de la zona norte y deja una persona descompensada

"No llegaron a tiempo": El reclamo de los propietarios ante la pérdida de su patrimonio en Santa Cruz.

Ximena Rodriguez

02/03/2026 21:01

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un incendio de magnitud devoró esta noche un restaurante ubicado en la zona norte de Santa Cruz, sobre la Avenida Alemana entre el quinto y sexto anillo. Tras el arribo de las autoridades, la Policía procedió a cerrar la avenida para facilitar las labores de auxilio, lo que ha generado un intenso caos vehicular en el sector.

La propietaria del establecimiento relató con angustia que el fuego inició por un desperfecto en el suministro de gas. “La garrafa estaba perdiendo aire por arriba y explotó; los vecinos comenzaron a ayudarnos, pero ni los bomberos ni los policías llegaron a tiempo”, sentenció la afectada.

El ambiente en la zona se tornó tenso debido a los reclamos ciudadanos por la demora en la respuesta de las unidades de emergencia, mientras una persona era atendida tras quedar descompensada. "Esperábamos hace más de media hora; se pudo haber evitado esto si hubieran llegado antes", manifestaron los vecinos presentes.

Actualmente, efectivos de Bomberos y la Policía trabajan en el lugar para neutralizar una garrafa con alto riesgo de explosión. El perímetro permanece resguardado para evitar mayores incidentes mientras se intenta controlar los restos del incendio.

