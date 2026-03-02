Entre motos al hombro y sillas como balsa: así cruzan el río Piraí los vecinos de Colpa Bélgica

A meses del colapso del puente de ingreso a Colpa Bélgica, los pobladores continúan enfrentando una peligrosa realidad: cruzar el río Piraí a pie, en motocicleta o incluso en improvisadas sillas sostenidas por varias personas, ante la falta de una infraestructura que garantice su seguridad.

La estructura, que unía a la comunidad con la carretera al norte, aún permanece en construcción, situación que obliga a decenas de ciudadanos a arriesgar su integridad física todos los días para poder trabajar, estudiar o realizar trámites.

En las orillas del río, los llamados “vaderos” se han convertido en una alternativa para quienes necesitan cruzar. A cambio de una remuneración, ayudan a trasladar personas, bultos y hasta motocicletas cargándolas sobre sus hombros.

“Sí, estos son unos trabajos que nosotros hacemos y no queda de otra para ayudar a la gente y ganar también nuestros pancitos para llevar a la casa”, expresó uno de los trabajadores que diariamente enfrenta la corriente.

Los vecinos aseguran que deben atravesar el río entre dos y cuatro veces al día. “Es un perjuicio, realmente”, comentó un poblador, mientras otro añadió: “Muy feo para cruzar, mucha incomodidad. Para venir en moto no se puede tampoco”.

Una mujer, que en ese momento transportaba documentación importante, relató la preocupación que implica el cruce: “Es un poco arriesgado. Imagínense, no hay dónde pasar, el tiempo apremia y estas situaciones son muy lamentables”.

Incluso personas que desconocían la situación se han visto sorprendidas al llegar al lugar. “Es la primera vez. No sabíamos que había un río. Venimos de Cochabamba y estamos de ida a trabajar”, indicó un ciudadano.

Para la población, la conclusión del puente no admite más demoras. “Necesitamos urgente este puente, porque tanta gente que trabaja y estudia de este lado del norte lo necesita”, sostuvo otra vecina.

Mientras la obra continúa sin fecha clara de entrega, en Colpa Bélgica la rutina diaria se resume en una frase que refleja resignación y necesidad: “Hay que darse modo, mi amigo”.

