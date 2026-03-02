Capturan a uno de los atracadores de tienda anime y activan búsqueda de cómplice prófugo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz informó sobre la aprehensión de uno de los presuntos autores del asalto a una tienda de artículos anime, hecho que fue filmado y ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales.

El director departamental de la Felcc, el coronel Johnny Enrique Coca, señaló que el robo se registró el pasado 18 de febrero en un negocio ubicado en el centro de la capital cruceña. Según la investigación, los antisociales ingresaron al local, amedrentaron y agredieron a las víctimas para sustraerles aproximadamente 700 bolivianos y sus teléfonos celulares.

“De acuerdo a las imágenes que se puede apreciar, aparentemente utiliza un arma de fuego”, indicó la autoridad policial, aclarando que el caso generó preocupación en la opinión pública debido a la violencia ejercida y a la difusión de los videos.

Tras las primeras diligencias investigativas y entrevistas realizadas al ahora aprehendido, la Policía estableció su presunta participación y abrió la posibilidad de vincularlo con otros hechos similares. El objetivo según explicó Coca es poner en conocimiento de las autoridades competentes posibles delitos conexos y evitar que se repitan actos de esta naturaleza en el centro de la ciudad.

Consultado sobre la nacionalidad del sospechoso, el jefe policial precisó que “tiene madre extranjera y padre boliviano, pero es boliviano”, descartando versiones que circulaban en redes sociales.

Asimismo, informó que existe una segunda persona implicada que actualmente se encuentra prófuga. Se trata de Felipe V.V., quien habría ingresado al negocio junto al aprehendido. La Felcc activó su búsqueda para proceder con su captura y remitirlo ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y la posibilidad de solicitar su detención preventiva.

La Policía aseguró que continuará con los operativos para reforzar la seguridad en el centro cruceño y brindar mayor tranquilidad a comerciantes y transeúntes.

Mira la programación en Red Uno Play