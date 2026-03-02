Cae alias ‘Jordi’, el peligroso atracador que disparó contra su víctima para evitar ser capturado en Santa Cruz

En instalaciones del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz fue presentado alias ‘Jordi’, identificado como Jordy J.R., señalado como uno de los presuntos responsables de una serie de robos agravados cometidos a bordo de una motocicleta en la capital cruceña. Su cómplice, Miguel Ángel M.S., permanece prófugo y es buscado por unidades de inteligencia.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz, coronel Johnny Enrique Coca, informó que uno de los casos atribuidos al aprehendido ocurrió el 10 de diciembre de 2025, cuando presuntamente sustrajo un celular a un transeúnte y huyó del lugar junto a su acompañante.

Según el reporte policial, dos días después del hecho, la víctima logró identificar la motocicleta y a los supuestos autores del robo, iniciando una persecución. Sin embargo, fue intimidada con disparos de arma de fuego, lo que obligó a frenar su intento de recuperar el equipo.

A partir de las imágenes recolectadas y el trabajo de análisis técnico, la Felcc logró identificar a los sospechosos y proceder con la aprehensión de uno de ellos, además del secuestro de la motocicleta de color rojo que habría sido utilizada para cometer los ilícitos.

“El aprehendido es una persona que de manera recurrente se dedica al robo agravado, utilizando armas de fuego y motocicletas para desplazarse con rapidez y escapar”, señaló la autoridad policial. Asimismo, indicó que cuenta con antecedentes por hechos similares.

Tras su captura, alias ‘Jordi’ fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional y remitido al penal de Palmasola, mientras continúan los operativos para dar con el paradero de su presunto cómplice.

