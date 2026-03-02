Defensoría del Pueblo verifica atención a heridos del accidente aéreo de El Alto

Representantes de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de El Alto realizaron una visita al Hospital del Norte para verificar la situación de los heridos que permanecen internados tras el accidente de avión ocurrido el pasado viernes.

Fernando Claros, delegado defensorial, informó que la intervención se realiza con el objetivo de hacer seguimiento a la atención médica y garantizar que no se vulneren los derechos de las víctimas ni de sus familias, con cobros irregulares.

“Estamos haciendo el seguimiento correspondiente a la situación de los heridos evacuados a estos centros hospitalarios”, señaló.

Según el reporte recabado en el Hospital del Norte, actualmente siete personas continúan internadas. Ante versiones sobre posibles gastos médicos, la Defensoría consultó directamente al personal del hospital si se estaba exigiendo a la familia la compra de medicamentos.

“Nos han referido que todos los medicamentos están siendo cubiertos y que no se está pidiendo ningún pago adicional a la familia”, indicó Claros.

No obstante, anunció que mantendrá contacto directo con los familiares para que informen de inmediato si se presenta algún cobro irregular.

En relación con la cifra de víctimas fatales, el representante defensorial explicó que, tras el seguimiento realizado en el Hospital de Clínicas y en la morgue, se confirmó el reconocimiento de 22 fallecidos, hasta el momento.

