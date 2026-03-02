“Ya los tenemos identificados”: Paz anuncia acciones por "sabotaje" al combustible

En su visita al departamento de Santa Cruz, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, se refirió a las personas que —según dijo— sabotearon el traslado y la distribución de combustible en el país.

El mandatario calificó como “canallas” a quienes habrían afectado el suministro y aseguró que en los próximos días se conocerán acciones concretas.

“Así como hoy hemos puesto a las Fuerzas Armadas para proteger a los bolivianos y bolivianas del sabotaje, en los próximos días tendrán muestras sobre aquellos canallas que nos han hecho daño en el proceso de traslado de los combustibles que requiere nuestro pueblo. Ya los tenemos identificados”, señaló.

Apoyo institucional y apuesta económica

Durante su intervención, Paz destacó la presencia de autoridades, representantes del sector privado, parlamentarios y medios de comunicación. También agradeció el acompañamiento del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de instituciones académicas de la región.

El Presidente remarcó la importancia de las visitas internacionales a Santa Cruz y aseguró que estas representan oportunidades para recuperar la economía nacional.

“Las visitas de orden internacional no son la visita del presidente Paz, son la presencia del Gobierno y de las instituciones, de la sociedad civil, de los sectores públicos y privados que activan la economía”, sostuvo.

"Construir una nueva Bolivia”

En la parte final de su discurso, el jefe de Estado llamó a la unidad nacional y pidió respaldo para impulsar un nuevo modelo de país.

“Espero su apoyo, que se sumen a la construcción del nuevo país, de esta nueva Bolivia que se aleja de los últimos 20 años de división y confrontación. Hoy estamos construyendo una patria para todos los bolivianos”, expresó.

