Familiares dieron el último adiós a tripulante fallecido en accidente aéreo

Con honores militares y en medio de profunda tristeza, Cochabamba despidió este lunes al suboficial mayor Luis Morales Huanca, integrante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), fallecido en el accidente del avión Hércules C-130 en El Alto.

Morales Huanca fue el único tripulante militar que perdió la vida en la tragedia, que también dejó 24 civiles fallecidos.

Sus restos llegaron el sábado a la base aérea militar de la zona sur de la ciudad y luego fueron trasladados a una funeraria, donde familiares, amigos y camaradas le dieron el último adiós.

Este lunes se celebró la misa de cuerpo presente. La familia pidió respeto y silencio durante las exequias.

El féretro, cubierto con la tricolor boliviana, fue llevado en hombros por sus camaradas hasta el cementerio Concordia de Colcapirhua.

La banda de música de la FAB acompañó el cortejo fúnebre, mientras una caravana escoltó el traslado en señal de homenaje.

El suboficial deja a su esposa y a dos hijos menores de edad. Las investigaciones sobre las causas del siniestro continúan.

