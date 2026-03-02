Ministra de Salud reporta altas médicas tras accidente aéreo en El Alto

La ministra de Salud, Marcela Flores, brindó este lunes un reporte actualizado sobre el estado de salud de las personas heridas tras el accidente aéreo registrado el viernes en la ciudad de El Alto, informando que varios pacientes ya fueron dados de alta en distintos centros médicos.

El accidente dejó al menos 22 de fallecidos y al menos 37 heridos, y provocó daños materiales en la zona cercana al aeropuerto internacional de El Alto.

Uno de los datos que llamó la atención del informe es el caso de una persona que se encontraba internada en el Hospital Norte de El Alto, pero que abandonó el centro médico sin autorización, por lo que su situación fue registrada como “alta por fuga”.

Flores también se refirió al estado de salud del menor de edad que perdió ambas extremidades inferiores, señalando que su evolución es favorable, ya que sus signos vitales comenzaron a estabilizarse.

De acuerdo con el detalle oficial, en el Hospital Norte tres pacientes fueron dados de alta; mientras que en el Hospital del Sur, de los tres pacientes internados, dos ya dejaron el centro médico. En el Hospital Corea, tres personas recibieron el alta, mientras que cinco continúan bajo atención médica.

Asimismo, la ministra informó que en la clínica Corazón de Jesús y en la clínica Litoral, los únicos pacientes internados en cada establecimiento fueron dados de alta.

En cuanto a la tripulación del avión siniestrado, Flores precisó que los ocho tripulantes permanecen internados en el hospital militar Cossmil, donde continúan recibiendo atención especializada.

