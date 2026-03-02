Una tragedia enluta a una familia en la ciudad de El Alto, donde siete de sus integrantes perdieron la vida luego de que una aeronave siniestrada impactara contra el vehículo particular en el que se trasladaban.

De acuerdo con información proporcionada por Miguel Chávez, abogado de la familia, las víctimas regresaban de una iglesia, a donde habían acudido para orar por la salud de una de sus familiares que se encontraba delicada. El conductor del motorizado, identificado como Julio, falleció de manera instantánea junto a su nieta y otros cinco familiares.

“El señor Julio ha fallecido de manera instantánea, porque toda esa parte ha sido destruida y aplastada por este accidente. No era transporte público. La familia había salido a orar por la salud de una hermana que estaba delicada y, al retornar, ocurrió este lamentable hecho”, explicó el jurista.

El hecho dejó además tres personas heridas. La esposa del propietario del vehículo y su hija permanecen hospitalizadas en el Hospital Corea, aunque, según el abogado, se encuentran fuera de peligro. Sin embargo, un niño de 12 años, sobrino del conductor, permanece en terapia intensiva en estado crítico.

La defensa legal de la familia exige que las autoridades correspondientes asuman los gastos derivados de la tragedia, ya que hasta el momento serían los propios familiares quienes están cubriendo los costos médicos y funerarios.

“La Fiscalía también está en eso. Estamos esperando los informes para iniciar las acciones correspondientes si no se llega a un acuerdo”, señaló Chávez.

