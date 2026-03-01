TEMAS DE HOY:
[VIDEO] “Si todos fuéramos así”: vecina llevó desayuno a militares que custodiaban zona del siniestro aéreo

El momento fue grabado y difundido en redes sociales, donde generó diversas reacciones.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 18:15

Captura de video.
La Paz, Bolivia

En medio del dolor que dejó el accidente del avión de carga Hércules de la Fuerza Aérea en la ciudad de El Alto, un gesto de solidaridad llamó la atención de vecinos y usuarios en redes sociales.

Una vecina alteña llegó hasta la zona del siniestro para llevar desayuno a los efectivos militares que permanecían resguardando el lugar. El hecho ocurrió en el sector de Barrio Municipal, en la avenida Costanera, a la altura del puente Bolivia, donde se registró el trágico suceso el pasado 27 de febrero.

Testigos valoraron la acción como una muestra de empatía y reconocimiento hacia el trabajo que cumplen los uniformados en la custodia del área y el apoyo a las tareas investigativas. El momento fue grabado y difundido en redes sociales, donde generó diversas reacciones.

“Mamita Dios le devuelva el doble” y “Si todos fuéramos así como la señora”, fueron algunos de los comentarios publicados por internautas.

 

 

De acuerdo con el informe de la Policía Boliviana, personal de la División Homicidios y de Escena del Crimen se constituyó el día del hecho en el sector afectado, tras reportarse que la aeronave sobrepasó el área colindante a la parte oeste del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Tras el levantamiento legal de los cuerpos, se elaboraron los informes correspondientes, las actas de autopsia médico-legal y el registro de indicios que contribuirán al proceso de investigación.

Según el reporte actualizado, la cifra de fallecidos asciende a 22 personas: cuatro menores de edad, seis de sexo femenino y 12 de sexo masculino.

A la fecha, los cuerpos son entregados a sus familiares en coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que puedan ser velados y recibir sepultura conforme a sus tradiciones.

 

