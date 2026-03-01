Motociclista que iba con su hijo murió tras impactar contra una soga en plena calle

Un motociclista murió el último sábado de carnaval en Quilmes Oeste, Argentina, luego de impactar contra una soga que vecinos habían colocado para cortar la calle durante un desfile de murgas organizado de manera independiente.

El hecho ocurrió por la tarde en la intersección de la Avenida 12 de Octubre y la calle 390. Según relataron testigos, el hombre circulaba en moto junto a su hijo, quien viajaba como acompañante, cuando se encontraron con el elemento que bloqueaba el paso vehicular.

De acuerdo con las primeras versiones, la soga no contaba con la señalización adecuada. El conductor impactó contra el cordón a la altura del cuello, lo que le provocó una herida de extrema gravedad que derivó en su fallecimiento casi en el acto.

El menor que lo acompañaba cayó del vehículo y sufrió heridas, por lo que fue asistido por personal médico en el lugar.

El desfile de murgas, que no contaba con autorización municipal, fue suspendido inmediatamente tras lo ocurrido. La zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y efectivos policiales, que investigan las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades.

El anuncio por las redes del evento suspendido tras la trágica muerte del motociclista. Foto: Facebook.

