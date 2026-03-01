TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE VIAL ACCIDENTE AÉREO Concejal Negrete

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Motociclista que iba con su hijo murió tras impactar contra una soga en plena calle

De acuerdo con las primeras versiones, la soga no contaba con la señalización adecuada. El conductor impactó contra el cordón a la altura del cuello, lo que le provocó una herida de extrema gravedad que derivó en su fallecimiento casi en el acto.

Charles Muñoz Flores

01/03/2026 16:10

Motociclista murió decapitado por una soga colocada en plena calle. Foto: Info Quilmes.
Quilmes, Argentina

Escuchar esta nota

Un motociclista murió el último sábado de carnaval en Quilmes Oeste, Argentina, luego de impactar contra una soga que vecinos habían colocado para cortar la calle durante un desfile de murgas organizado de manera independiente.

El hecho ocurrió por la tarde en la intersección de la Avenida 12 de Octubre y la calle 390. Según relataron testigos, el hombre circulaba en moto junto a su hijo, quien viajaba como acompañante, cuando se encontraron con el elemento que bloqueaba el paso vehicular.

De acuerdo con las primeras versiones, la soga no contaba con la señalización adecuada. El conductor impactó contra el cordón a la altura del cuello, lo que le provocó una herida de extrema gravedad que derivó en su fallecimiento casi en el acto.

El menor que lo acompañaba cayó del vehículo y sufrió heridas, por lo que fue asistido por personal médico en el lugar.

El desfile de murgas, que no contaba con autorización municipal, fue suspendido inmediatamente tras lo ocurrido. La zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos y efectivos policiales, que investigan las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades.

El anuncio por las redes del evento suspendido tras la trágica muerte del motociclista. Foto: Facebook.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD