Siete procesos y 51 investigados por robo de billetes tras accidente del Hércules en El Alto

El Ministerio Público inició siete procesos penales contra 51 personas, entre ellas 47 adultos y cuatro menores de edad, por su presunta participación en la sustracción de billetes que eran transportados por el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana, que se accidentó el viernes en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con la información oficial, dos de los casos fueron derivados a la justicia penal juvenil, debido a que involucran a adolescentes.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que los investigados enfrentan cargos por los presuntos delitos de robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, además de instigación pública a delinquir.

La autoridad explicó que, tras el accidente aéreo, se registró el ingreso masivo de personas al área del siniestro. Según estimaciones preliminares del Ministerio Público, más de 5.000 personas intentaron rebasar el perímetro de seguridad con la finalidad de apoderarse de las remesas de dinero que transportaba la aeronave siniestrada.

