TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE AÉREO Accidente de Tránstio ACCIDENTE VIAL

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Siete procesos y 51 investigados por robo de billetes tras accidente del Hércules en El Alto

Las personas investigadas enfrentan procesos por robo agravado, asociación delictuosa y destrucción de bienes del Estado.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 17:10

Tras el accidente muchas personas intentaron rebasar el perímetro de seguridad. Foto APG

Escuchar esta nota

El Ministerio Público inició siete procesos penales contra 51 personas, entre ellas 47 adultos y cuatro menores de edad, por su presunta participación en la sustracción de billetes que eran transportados por el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana, que se accidentó el viernes en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con la información oficial, dos de los casos fueron derivados a la justicia penal juvenil, debido a que involucran a adolescentes.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, informó que los investigados enfrentan cargos por los presuntos delitos de robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, además de instigación pública a delinquir.

La autoridad explicó que, tras el accidente aéreo, se registró el ingreso masivo de personas al área del siniestro. Según estimaciones preliminares del Ministerio Público, más de 5.000 personas intentaron rebasar el perímetro de seguridad con la finalidad de apoderarse de las remesas de dinero que transportaba la aeronave siniestrada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD