Lo “secuestran” para su despedida de soltero y aparece disfrazado como Nicolás Maduro en pleno aeropuerto

Una despedida de soltero fuera de lo común terminó convertida en fenómeno viral luego de que un grupo de amigos decidiera escenificar el “arresto” del novio en plena terminal aérea, caracterizándolo como el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El video, difundido inicialmente en TikTok y replicado después en otras plataformas como X, muestra a varios hombres vestidos con camisetas y gorras con las siglas de la DEA mientras escoltan a su amigo por el aeropuerto. El protagonista lleva sudadera beige, pantalón gris y una máscara con el rostro del mandatario, en una clara parodia política que desató risas entre los viajeros y millones de visualizaciones en redes.

“POV: se casa tu amigo y la despedida de soltero arranca secuestrándolo como Maduro” son las únicas palabras con las que se presentó el material audiovisual.

El clip, de apenas 25 segundos, fue acompañado por un mensaje que ironiza sobre el inicio de la despedida: el supuesto “secuestro” como punto de partida del viaje. Las imágenes captan miradas de sorpresa, sonrisas cómplices y teléfonos móviles grabando la escena improvisada.

La publicación superó rápidamente los dos millones de reproducciones y acumuló miles de comentarios que calificaron la idea como “legendaria” y “la mejor despedida”. Algunos usuarios incluso aseguraron haber presenciado el momento en el aeropuerto y destacaron la coordinación del grupo para ejecutar la broma sin contratiempos.

Tras el éxito del primer video, los organizadores compartieron una segunda parte en la que el grupo aparece celebrando en bares y discotecas, manteniendo la temática humorística alrededor del personaje.

Hasta ahora no se han difundido más actualizaciones sobre el viaje, pero la peculiar puesta en escena ya se consolidó como uno de los contenidos virales más comentados de los últimos días, demostrando cómo una ocurrencia entre amigos puede escalar rápidamente en la conversación digital.

