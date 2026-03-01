Calendario electoral: Marzo tiene siete actividades clave hasta el día de las elecciones

Con el inicio del mes de marzo, Bolivia entra en la recta final del proceso electoral rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, jornada en la que la ciudadanía elegirá a 5.432 autoridades departamentales, regionales y municipales.

De acuerdo con el calendario electoral, durante este mes, hasta el día de las elecciones, se desarrollarán siete actividades clave, a cargo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), orientadas a garantizar la organización, transparencia y normal desarrollo del proceso electoral.

Entre las primeras actividades figura la conformación de la directiva de mesas de sufragio y la capacitación de jurados electorales, que se realizará desde el 1 de marzo hasta el mismo día de la votación, el domingo 22.

Asimismo, del 7 al 18 de marzo se habilitará un periodo excepcional para la sustitución de candidaturas, en casos de inhabilitación sobreviniente, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total, trámite que deberá realizarse ante los Tribunales Electorales Departamentales.

El 15 de marzo, los TED publicarán y difundirán las mesas de sufragio, incluyendo recintos y asientos electorales, a través de periódicos de cada departamento y otros medios de comunicación. Posteriormente, el jueves 19 de marzo, se dará a conocer el lugar donde se realizará el cómputo departamental.

Desde el 20 hasta el 22 de marzo entrará en vigencia la prohibición a los medios de comunicación sobre la difusión de contenidos que puedan favorecer, perjudicar o dar trato preferencial a alguna organización política o candidatura; o difundir programas que puedan influir en las preferencias electorales.

En tanto, el sábado 21 de marzo se realizará la publicación final de las listas de candidaturas habilitadas, tanto en medios de comunicación como en el portal web del OEP.

Finalmente, el 22 de marzo, día de la votación, los Tribunales Electorales Departamentales asumirán el mando de la fuerza pública, como parte de las medidas de seguridad previstas para la jornada electoral.

