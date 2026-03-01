El momento que toda la afición esperaba finalmente llegó. Marcelo Martins hizo su debut oficial con Oriente Petrolero al minuto 60 del compromiso frente a Real Tomayapo, desatando la euforia total en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

El Flecheiro ingresó en reemplazo de Luciano Ursino y, apenas se alistó para entrar al campo, el estadio comenzó a vibrar. Cuando pisó el césped, la ovación fue unánime: aplausos, gritos y cánticos acompañaron cada uno de sus primeros pasos en este esperado regreso.

Su ingreso marcó un instante cargado de simbolismo para el conjunto refinero y para los hinchas que aguardaban verlo nuevamente con la camiseta verdolaga. Más allá del resultado, la noche ya quedó grabada como un capítulo histórico: el regreso oficial de uno de los máximos referentes del club al escenario donde tantas veces brilló.

