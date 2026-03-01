TEMAS DE HOY:
¡Histórico! Marcelo Martins ingresa a los 60 minutos en su debut con Oriente

El ídolo refinero ingresó en el segundo tiempo y recibió una ovación ensordecedora de la hinchada verdolaga. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 16:36

Marcelo Martins en calentamiento con Oriente Petrolero. Foto: Internet.
Santa Cruz, Bolivia.

El momento que toda la afición esperaba finalmente llegó. Marcelo Martins hizo su debut oficial con Oriente Petrolero al minuto 60 del compromiso frente a Real Tomayapo, desatando la euforia total en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

El Flecheiro ingresó en reemplazo de Luciano Ursino y, apenas se alistó para entrar al campo, el estadio comenzó a vibrar. Cuando pisó el césped, la ovación fue unánime: aplausos, gritos y cánticos acompañaron cada uno de sus primeros pasos en este esperado regreso.

Su ingreso marcó un instante cargado de simbolismo para el conjunto refinero y para los hinchas que aguardaban verlo nuevamente con la camiseta verdolaga. Más allá del resultado, la noche ya quedó grabada como un capítulo histórico: el regreso oficial de uno de los máximos referentes del club al escenario donde tantas veces brilló.

