Internacional

Tras muerte de Jameneí, Hamás denuncia violación del derecho internacional

El movimiento palestino responsabilizó a Estados Unidos e Israel por la muerte del líder iraní y alertó sobre el impacto en la estabilidad regional.

EFE

01/03/2026 6:43

Protestas tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Teherán (Irán). EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh

El grupo islamista Hamás condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jameneí, y calificó el hecho como una “agresión” atribuida a Estados Unidos e Israel. En un comunicado, pidió a la comunidad internacional adoptar “medidas urgentes” ante lo que consideró una violación del derecho internacional.

La organización, que gobierna la Franja de Gaza, afirmó que el ataque constituye “un atentado flagrante a la soberanía de un Estado independiente” y advirtió que podría afectar la seguridad y estabilidad en Oriente Medio.

Llamado a la comunidad internacional

En su pronunciamiento, Hamás señaló que los países árabes e islámicos, así como organismos internacionales, tienen una “responsabilidad política, jurídica e histórica” para asumir posiciones firmes frente a lo ocurrido.

También expresó su pesar por la muerte de Jameneí y destacó su respaldo a la causa palestina durante casi cuatro décadas.

Escalada de tensiones en la región

Hamás manifestó su solidaridad con la República Islámica de Irán y sostuvo que la situación podría derivar en nuevas crisis. Irán, por su parte, prometió responder por la muerte de su líder y continuó este domingo con ataques en la región, incluidos lanzamientos de misiles contra Israel, mientras también reportaba nuevos bombardeos en su territorio.

Hasta el momento, Estados Unidos e Israel no han emitido una declaración conjunta sobre las acusaciones difundidas por Hamás.

