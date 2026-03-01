Tras muerte de Jameneí, Hamás denuncia violación del derecho internacional

El movimiento palestino responsabilizó a Estados Unidos e Israel por la muerte del líder iraní y alertó sobre el impacto en la estabilidad regional.
01/03/2026 6:43
Escuchar esta nota
El grupo islamista Hamás condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jameneí, y calificó el hecho como una “agresión” atribuida a Estados Unidos e Israel. En un comunicado, pidió a la comunidad internacional adoptar “medidas urgentes” ante lo que consideró una violación del derecho internacional.
La organización, que gobierna la Franja de Gaza, afirmó que el ataque constituye “un atentado flagrante a la soberanía de un Estado independiente” y advirtió que podría afectar la seguridad y estabilidad en Oriente Medio.
Llamado a la comunidad internacional
En su pronunciamiento, Hamás señaló que los países árabes e islámicos, así como organismos internacionales, tienen una “responsabilidad política, jurídica e histórica” para asumir posiciones firmes frente a lo ocurrido.
También expresó su pesar por la muerte de Jameneí y destacó su respaldo a la causa palestina durante casi cuatro décadas.
Escalada de tensiones en la región
Hamás manifestó su solidaridad con la República Islámica de Irán y sostuvo que la situación podría derivar en nuevas crisis. Irán, por su parte, prometió responder por la muerte de su líder y continuó este domingo con ataques en la región, incluidos lanzamientos de misiles contra Israel, mientras también reportaba nuevos bombardeos en su territorio.
Hasta el momento, Estados Unidos e Israel no han emitido una declaración conjunta sobre las acusaciones difundidas por Hamás.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
07:00
08:00
08:15
08:30
09:00
06:00
07:00
08:00
08:15
08:30
09:00