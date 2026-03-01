Fiscalía mexicana entrega del cuerpo de “El Mencho” a sus familiares

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que entregó el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares, luego de culminar con todos los procedimientos legales y forenses.

La institución señaló que realizó pruebas genéticas para confirmar la relación consanguínea entre quien solicitó los restos y el occiso.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió el pasado fin de semana tras un operativo militar ejecutado en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Las fuerzas federales actuaron con base en información de inteligencia nacional y de Estados Unidos, logrando ubicarlo en una zona residencial exclusiva.

De acuerdo con el reporte oficial, la operación se realizó de madrugada y culminó con la captura del capo y sus escoltas. Sin embargo, tanto Oseguera como 11 de sus hombres murieron posteriormente cuando eran trasladados a la Ciudad de México. Hasta ahora, no se han difundido imágenes del líder criminal ni de los fallecidos.

La muerte de “El Mencho” provocó una reacción violenta de su organización criminal, que respondió con bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos contra fuerzas del orden en distintos puntos del país, principalmente en Jalisco y el estado de Michoacán.

El saldo preliminar de los hechos posteriores supera los 40 presuntos integrantes del crimen organizado fallecidos, además de una treintena de agentes de seguridad, en su mayoría militares y guardias nacionales. Al menos seis civiles también perdieron la vida en medio de la ola de violencia que siguió a la caída del capo, considerado uno de los más buscados en México.

