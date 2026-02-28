¿No puede ejercer como jurado electoral? Mañana vence el plazo para presentar excusa

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que este domingo 1 de marzo vence el plazo para que las personas que no puedan cumplir la función de jurado electoral presenten su excusa correspondiente ante los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs).

La presentación puede hacerse de manera presencial en cada tribunal departamental o a través de la plataforma digital habilitada.

Las ocho causales para excusarse

Las razones establecidas son las siguientes:

Enfermedad debidamente respaldada.

Estado de gravidez.

Fuerza mayor o caso fortuito.

Ser dirigente de organizaciones políticas.

Ser candidato o candidata.

Prestar servicios públicos o privados indispensables el día de la elección.

Ser mayor de 60 años.

Tener bajo dependencia a personas con enfermedades incapacitantes.

En todos los casos, los ciudadanos deben presentar documentación que respalde la causal invocada.

Las excusas pueden presentarse físicamente en las oficinas del Tribunal Departamental correspondiente. Además, el Órgano Electoral habilitó la Plataforma Ciudadana para realizar el trámite en línea a través del portal oficial https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin.

Para consultas adicionales, la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) puso a disposición la línea gratuita 800 10 1771, donde se brinda orientación sobre el proceso electoral y los requisitos para la excusa.

Las autoridades recomendaron no esperar hasta último momento para realizar el trámite y evitar posibles sanciones por inasistencia injustificada el día de la votación.

