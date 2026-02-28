Presidente y ministro modifican agenda de trabajo con la CAF tras accidente en El Alto

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, modificaron su agenda de trabajo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tras el accidente aéreo registrado el viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto.

La decisión se tomó ante la magnitud de la emergencia, con el objetivo de realizar seguimiento a la situación y coordinar las acciones institucionales necesarias.

Zamora suspendió parte de las actividades que desarrollaba con la CAF para concentrarse en la atención del hecho. Para este sábado estaba prevista en Bolivia una reunión entre el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, y empresarios privados.

La actividad se llevará a cabo, pero sin la presencia del Presidente ni del ministro de Obras Públicas, quienes priorizan la coordinación interinstitucional frente a la contingencia.

Mensajes de solidaridad

El presidente Rodrigo Paz expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos.

“Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria”, señaló en un mensaje público, en el que también aseguró que el Gobierno trabaja en la atención de los afectados y en el seguimiento de las investigaciones.

Por su parte, el ministro Zamora expresó el respaldo del Ministerio de Obras Públicas a las familias de las víctimas y a los vecinos impactados por el hecho, y reiteró el compromiso institucional de colaborar en todo lo necesario frente a la emergencia.

