“Hormiguita le decían”: Hallan a una persona sin vida afuera de un domicilio en Santa Cruz

Un hombre conocido en el barrio como “Hormiguita” fue encontrado sin vida la noche de este viernes en inmediaciones de un domicilio ubicado en la zona de San Juan La Colorada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con el testimonio de vecinos, el cuerpo permaneció en el lugar desde horas de la tarde. Una residente del sector relató que, al regresar de su trabajo, aproximadamente entre las 15:00 y 16:00, vio al hombre junto a otras personas con quienes solía transitar por el barrio.

“Llegué de mi trabajo tipo 3, 4 de la tarde y el señor estaba ahí con otro de sus amigos que son de la calle y estaban ahí con él”, contó la mujer, quien aseguró que el fallecido era conocido desde hace años en la zona.

Según los vecinos, el hombre se dedicaba a recoger chatarra y vivía en situación de calle. “Paraba tomando aquí de la calle nomás el joven. Harto de la calle, como le digo, viven por aquí, paran por aquí, entonces con ellos andaba”, explicó la vecina, quien añadió que no generaban conflictos en el sector. “No son malcriados, no faltan el respeto. Andan por aquí nomás, por el barrio”, sostuvo.

La División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó al lugar cerca de las 23:00 para realizar el levantamiento legal del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia médico-legal que determinará las causas exactas del deceso.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

