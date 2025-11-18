TEMAS DE HOY:
“Habría ingresado con dos señoritas”: Investigan muerte de hombre en motel de la Virgen de Luján

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y citará como testigos a dos mujeres que, según el reporte preliminar, ingresaron al lugar junto a la víctima.

Charles M. Flores

18/11/2025 15:34

El fiscal asignado al caso, Luis Alberto Hurtado. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.

Escuchar esta nota

Un hombre de aproximadamente 40 años fue hallado sin vida la madrugada de este martes dentro de un motel ubicado en la zona de la avenida Virgen de Luján, pasado el Noveno Anillo, en la ciudad de Santa Cruz.

La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y citará como testigos a dos mujeres que, según el reporte preliminar, ingresaron al lugar junto a la víctima.

El fiscal asignado al caso, Luis Alberto Hurtado, informó que el hecho fue alertado por el encargado del establecimiento.

“Se tiene la información de que una persona de sexo masculino se encontraba en el interior de un residencial. De acuerdo al informe preliminar de la Policía, habría ingresado con dos señoritas. Por información del encargado del motel, se tiene que el hombre habría perdido la vida”, sostuvo la autoridad durante un contacto con Notivisión de Red Uno.

Hurtado explicó que la causa exacta de la muerte será establecida una vez que se conozcan los resultados de la autopsia médico legal. “Estamos a la espera de los resultados de la autopsia”, indicó.

La Fiscalía también busca identificar plenamente a las mujeres que lo acompañaban, a fin de convocarlas a declarar como parte de la investigación. “En horas de la madrugada ocurrió este hecho. Estamos recolectando indicios a efecto de determinar la identidad de las personas que ingresaron al lugar”, señaló el fiscal.

De momento, se presume que las dos acompañantes no están en calidad de sospechosas, sino de posibles testigos que puedan aportar información sobre los últimos minutos del hombre.

“Al tomar conocimiento, el Ministerio Público va a labrar las directrices correspondientes a efecto de llegar a la verdad histórica de los hechos”, concluyó Hurtado.

El caso continúa bajo investigación.

 

