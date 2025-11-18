La mañana de este martes se confirmó el fallecimiento de dos hermanas, estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Vallegrande, quienes habrían perdido la vida por una presunta intoxicación con monóxido de carbono dentro de la habitación que compartían.

El mayor Roberto Carlos Frontanilla informó que la Policía recibió una llamada de alerta de los vecinos alrededor de las 6:45 de la mañana, y al llegar al domicilio verificaron que ambas mujeres ya no presentaban signos vitales.

“Lamentablemente se constató el deceso de dos personas de sexo femenino. Previamente se pudo verificar que se encontraban sin signos vitales, a consecuencia de que al interior de su habitación estarían haciendo cocer una olla grande de papas para una actividad de la universidad, ya que ambas son hermanas”, explicó el jefe policial.

Personal médico llegó en ambulancia y confirmó la muerte, tras lo cual se convocó a la médico forense y a funcionarios de la Felcc para realizar el levantamiento legal de los cuerpos y trasladarlos a la morgue del hospital de la zona.

Frontanilla indicó que la posible causa del fallecimiento es la inhalación de monóxido de carbono, de acuerdo con la evaluación preliminar del forense.

“El médico forense menciona que ha sido intoxicación por monóxido de carbono”, reiteró.

Las víctimas no eran residentes de Vallegrande. Según la investigación preliminar, ambas eran oriundas de la provincia de Gutiérrez y cursaban estudios en la normal de Vallegrande. Se encontraban cocinando una olla grande de papas que debían llevar a una actividad académica, lo que habría provocado la acumulación de gases en su cuarto sin ventilación adecuada.

“Ellas tenían una actividad para realizar y esa olla de papas tenían que llevar. Entonces, lamentablemente se han intoxicado al interior de su domicilio”, concluyó el mayor Frontanilla.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.

