Un comunario del Distrito Municipal N°7 de El Torno tuvo que ser evacuado por vía aérea la noche del martes, luego de ser mordido por una serpiente en una zona de difícil acceso debido a las lluvias y la crecida de una quebrada, según informó la Alcaldía del municipio.

El afectado, identificado como José A. Coa Collao, de 34 años, sufrió la mordedura mientras se encontraba en la zona junto a otras personas que, según reportes, habían salido de paseo antes de quedar atrapados por el mal clima.

“Lamentablemente fue mordido por una serpiente. Creo que se fueron a pasear y, bueno, los atrapó la lluvia y la crecida de la quebrada”, relató un comunario más temprano.

Ante la imposibilidad de realizar una evacuación terrestre, las autoridades de El Torno gestionaron el apoyo aéreo.

“Parte de la noche nos hemos enterado y hemos venido haciendo las gestiones en tiempo y materia. Agradecer a las personas que quisieron ayudar por tierra, pero no se pudo. Tuvimos que optar por socorrer a este comunario del Distrito 7 por vía aérea”, declaró el alcalde Hediberto Cuéllar.

La evacuación fue realizada por la empresa estatal Servicios de Helicópteros Bolivia (ESABOL), gracias a las gestiones realizadas ante instancias superiores del Estado, detalló el municipio mediante un comunicado oficial.

Tras el rescate, el paciente fue trasladado al hospital municipal, donde recibe atención médica. “El paciente ya está recibiendo atención y vamos a ir a hacer seguimiento”, añadió el alcalde Cuéllar.

